Whindersson Nunes se casa em capela com chão de areia em Alagoas

Whindersson Nunes e a cantora pop Luísa Sonza se casam nesta quarta-feira em uma capela da cidade de São Miguel dos Milagres, no interior de Alagoas. O local fica em frente à Praia do Marceneiro, a menos de 100 quilômetros da capital, Maceió, e possui um chão todo de areia — que pode ser coberto com esteiras para a comodidade dos convidados.

A cerimônia está marcada para as 15h30 e depois contará com uma festa em um espaço junto à capela. O funkeiro Mc Kekel e o sertanejo Jefferson Moraes serão atrações da comemoração.

Justos há pouco mais de dois anos, Whindersson e Luísa ficaram noivos em março de 2017. O youtuber fez o pedido durante a gravação de um vídeo para o próprio canal. Toda a cena foi postada na rede social.