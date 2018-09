Vote: de Game of Thrones a Stranger Things, qual série merece o Emmy 2018?

O Emmy 2018 acontece na segunda-feira, dia 17, e vai apresentar o melhor da TV americana – sendo elegíveis as produções exibidas por lá entre junho de 2017 e junho de 2018. Concorrem ao prêmio principal, de melhor série dramática, os títulos The Americans, que chegou ao fim com sua sexta temporada; Game of Thrones, que exibiu sua sétima fase entre julho e agosto de 2017; e as segundas temporadas de The Handmaid’s Tale; The Crown; Stranger Things; This Is Us e Westworld.

Já na categoria de comédia, concorrem as primeiras temporadas de The Marvelous Mrs. Maisel, GLOW e Barry; a segunda de Atlanta; e as veteranas da TV Black-ish; Silicon Valley; Curb Your Enthusiasm; e The Unbreakable Kimmy Schmidt.

VEJA comenta ao vivo a premiação, que será exibida no Brasil pela TNT a partir de 21h.

Vote abaixo nas enquetes: