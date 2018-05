‘Vogue’ italiana apaga reportagem sobre Biel após críticas

A edição italiana da revista Vogue retirou uma matéria do ar sobre o cantor Biel após brasileiros criticarem a decisão da publicação nas redes sociais da publicação.

A matéria, intitulada “Biel: Popstar feito no Brasil”, citava os números de seguidores do artista no YouTube e no Instagram e narrava a trajetória do cantor até a assinatura com uma gravadora. Ainda o compara a Justin Bieber e salienta a possibilidade dos dois fazerem uma parceria no futuro.

As acusações de assédio sexual a uma jornalista e de agressão à ex-mulher que pesam sobre o cantor não foram comentadas na reportagem. Muitos brasileiros, então, inundaram as redes sociais da revista de comentários criticando a matéria. A Vogue apagou a reportagem e não se pronunciou sobre o assunto.