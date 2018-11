‘Vocês vão descobrir por que me divorciei’, diz Anitta sobre série

Anitta promete que sua série documental para a Netflix, Vai Anitta, vai explorar a fundo sua intimidade. Até o divórcio do empresário Thiago Magalhães será pauta do seriado. “Vocês vão acompanhar todo o processo e descobrir por que eu me separei”, contou a cantora em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, em São Paulo.

“Não estabeleci nenhum limite para o câmera, não escondi nada“, continuou. “Eu respeitava só o limite das outras pessoas. Só aparecia quem queria aparecer. O Thiago não concordou no começo, mas depois ele se acostumou com a ideia.”

Anitta diz que “nada foi editado para parecer melhor do que realmente foi”, mas reflete: “Agora, solteira, eu assisto a série e penso, ‘poxa, eu poderia ter passado um pouquinho mais de maquiagem, arrumado o cabelo’”.

A cantora conta que uma crise de depressão atrapalhou a gravação da série durante alguns meses: “Eu não conseguia ter alguém me gravando 24 horas”. Ela afirma, porém, que o assunto também foi abordado em Vai Anitta.

O seriado acompanha os bastidores do projeto CheckMate, que lançou, entre outras músicas, o hit Vai Malandra, e também mira o mercado internacional, que a tem recebido de braços abertos. “O maior desafio foi fazer Vai Anitta interessante para os brasileiros, mas também me apresentar para o público da Netflix fora do Brasil”, explica a cantora, já bastante ansiosa para uma segunda temporada.

Vai Anitta estreia no serviço de streaming em 16 de novembro, com seis episódios.