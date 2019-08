‘Vivem querendo me rotular’, diz Juliana Paes sobre ser ‘bolsominion’

A atriz Juliana Paes resolveu responder a um internauta que questionou suas posições políticas pelo Twitter. “Minha posição política é bem particular e vivem querendo me rotular, me colocar em um lado ou outro”, respondeu a protagonista de A Dona do Pedaço quando um usuário afirmou ter ouvido que ela seria “bolsominion”. O termo é utilizado de forma pejorativa para descrever aqueles que apoiam o governo do presidente Jair Bolsonaro.

“Já me acostumei a inventarem coisas sobre mim. Se me permite um conselho, desconfie de tudo que lê na net”, completou a atriz no mesmo tuíte.

Não sou não… minha posição política é beeem particular e vivem querendo me rotular, me colocar em um lado ou outro… já me acostumei a inventarem coisas sobre mim e vc, se me permite um conselho, desconfie de tudo que lê na net! Love Ju — Juliana Paes 🍰 (@julianapaes) August 1, 2019

A publicação dividiu opiniões entre os seguidores da atriz. “Ainda bem, fico mais aliviado com essa notícia! A Juliana Paes é conhecida por não passar pano para nenhum político, ou seja, ela usa do bom senso”, escreveu um internauta. “Essas pessoas gostam de interferir nas opções pessoais dos outros, democracia está aí para isso, vamos cuidar cada um da sua vidinha”, publicou outra usuária.

Ainda bem, fico mais aliviado com essa notícia! A @julianapaes é conhecida por não passar pano pra nenhum político, ou seja, ela usa do bom senso! — cachorro twitteiro (@Empatia89435826) August 1, 2019

mas e se for??? gente qual o problema? o foda é essas pessoas que gosta de interferir nas opções PESSOAIS dos outros, democracia ta ai pra isso, vamos cuidar cada um da sua vidinha!!!! — celly🍰 (@LisboaMarcelly) August 1, 2019

@julianapaes , e se for também?

Sua posição política não diz respeito a ninguém.

As pessoas tem que parar de rotular o outro por A ou B.

Eu detesto o Bozo, mas só, resumo-me a não votar nele, mas sempre vou respeitar a quem queira votar nele. É direito. — Bonitão (@BonitaoPricceli) August 1, 2019