Vinte anos depois, ‘O Guarda-Costas’ volta aos cinemas por um dia

Los Angeles (EUA), 15 mar (EFE).- O filme ‘O Guarda-Costas’, que deu fama mundial à cantora Whitney Houston, voltará aos cinemas americanos por um dia para celebrar o 20º aniversário de sua estreia em 1992, informou nesta quinta-feira o site ‘The Hollywood Reporter’.

O filme será exibido em mais de 400 salas de cinema do país a partir das 19h30 (horário local) do próximo dia 28. As entradas poderão ser compradas de forma antecipada no site da empresa NCM Fathom Events.

O evento intitulado ‘The 20th Anniversary of The Bodyguard’ (O 20º aniversário de ‘O Guarda-Costas’) será precedido pelo lançamento, no dia 27, de uma edição especial do filme em Blu-Ray. O produto incluirá o vídeo musical de ‘I Will Always Love You’, canção que popularizou Whitney Houston, e terá um making of do filme com a cantora e o ator Kevin Costner, protagonistas da obra.

‘O Guarda-Costas’ arrecadou mais de US$ 410 milhões após sua estreia em novembro de 1992. O longa-metragem conta a relação entre um agente secreto aposentado (Kevin Costner) que se torna guarda-costas de uma famosa cantora (Whitney Houston), ameaçada de morte. EFE