‘Vingadores: Guerra Infinita’: US$ 630 milhões, maior estreia da história

Vingadores: Guerra Infinita arrecadou 630 milhões de dólares em todo o mundo em seus quatro primeiros dias em cartaz, a maior bilheteria de abertura da história, de acordo com as estimativas da indústria. O último gigante da Marvel, como vem sendo chamado o filme que é o ápice do universo criado pela editora de quadrinhos, deve superar a marca de 1 bilhão de dólares nos próximos dias, segundo o site especializado Box Office Mojo.

Só nos Estados Unidos, o filme arrecadou 250 milhões de dólares, também um recorde histórico. O filme, que traz vinte super-heróis em uma luta para salvar o universo, bateu o recorde de O Despertar da Força, o sétimo episódio da saga Star Wars, que arrecadou 248 milhões de dólares no fim de semana de estreia em 2015.

Guerra Infinita é o 19º filme do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), combinando nove franquias e um elenco de astros de Hollywood. Homem de Ferro, Dr. Estranho, Capitão América, Viúva Negra, Thor, Pantera Negra, Hulk, Homem-Aranha, os Guardiões da Galáxia, entre outros, se unem para evitar que o vilão Thanos destrua metade do universo.