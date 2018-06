‘Vingadores: Guerra Infinita’ bate os US$ 2 bilhões nos cinemas

Vingadores: Guerra Infinita, o filme que reúne a maior parte dos super-heróis da Marvel em uma épica batalha contra o vilão Thanos, se tornou nesta terça-feira o quarto filme a superar os 2 bilhões de dólares nos cinemas de todo o mundo, informou a Disney em comunicado.

O longa, que atualmente ocupa o quinto lugar na bilheteria americana, alcança assim uma marca que antes só tinha sido batida por Avatar (2,78 bilhões de dólares), Titanic (2,18 bilhões de dólares) e Star Wars: O Despertar da Força (2,06 bilhões de dólares).

O filme conseguiu a melhor estreia da história dos Estados Unidos, com 257,7 milhões de dólares na estreia. Grande parte do sucesso se deve ao seu rendimento na China, onde foi o terceiro mais visto da história, com 369,7 milhões de dólares. Outros mercados que contribuíram significativamente foram Reino Unido (95,1 milhões), Coreia do Sul (92,8 milhões de dólares) e Brasil (65,9 milhões de dólares).

Dirigido por Anthony e Joe Russo, o longa tem no elenco nomes como Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Josh Brolin e Scarlett Johansson.

Brolin encarna Thanos, o inimigo mais temido dos super-heróis, um vilão cujo objetivo é reunir as seis Joias do Infinito para aniquilar metade da humanidade.