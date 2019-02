‘Vingadores’, ‘Game of Thrones’ e mais: os comerciais do Super Bowl 2019

Todos os anos, a final do campeonato da liga de futebol americano, Super Bowl, não atrai apenas a atenção dos fãs do esporte. Ela concentra, também, alguns dos maiores lançamentos do ano entre trailers e comerciais de TV. Para fãs de cinema e de séries, é uma amostra do que vem por aí nos próximos meses.

Neste ano, o evento que aconteceu no dia 3 de fevereiro trouxe algumas surpresas, como o comercial de cerveja Budweiser numa parceria cômica com a série Game of Thrones, o criativo anúncio do remake da série antológica de ficção científica Twilight Zone, simulando uma falha na transmissão do jogo e trazendo Jordan Peele como apresentador, e três pequenos teasers do longa Scary Stories to Tell in the Dark, produzido por Guillermo del Toro com base na série de livros de horror de mesmo nome.

Entretanto, os maiores títulos deste ano – entre eles Vingadores: Ultimato, Capitã Marvel e Toy Story 4 – já haviam tido seus primeiros trailers divulgados e, apesar de mostrarem novas imagens, não corresponderam às altas expectativas da ocasião.

Confira os melhores trailers e comerciais exibidos durante o Super Bowl 2019:

Vingadores: Ultimato

Toy Story 4

Capitã Marvel

The Twilight Zone

The Handmaid’s Tale – 3ª Temporada

Nós

Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw

Hanna – Amazon Prime

Scary Stories to Tell in the Dark

Uma gelada em Game of Thrones – Budweiser

O “cara” encontra Carrie Bradshaw – Stella Artois

Tom Hanks defende o jornalismo – Washington Post

Buffy e sua pele perfeita enfrentam um assassino – Olay

Backstreet Boys ensinam Chance the Rapper a dançar – Doritos

Bat-móvel, Ecto-1 e Mystery Machine vão às compras – Walmart