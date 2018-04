Só ‘Vingadores’ derruba Edir Macedo da bilheteria

Nada a Perder, a cinebiografia de Edir Macedo que é um fenômeno de bilheteria apesar das salas vazias, não foi páreo para Vingadores: Guerra Infinita. Maior estreia da história do circuito comercial brasileiro, o novo longa da Marvel acabou com o reinado do filme sobre o bispo da Universal, que ficou em segundo lugar na preferência do público, neste fim de semana.

Vingadores: Guerra Infinita teve 3,6 milhões de ingressos vendidos no país nos primeiros quatro dias, quando faturou 65 milhões de reais. No mesmo período, Nada a Perder teve registrados 814.000 ingressos comercializados e 7,9 milhões de reais. Ao todo, a cinebiografia de Edir Macedo já fez 108 milhões de reais, com 10,5 milhões de entradas vendidas.