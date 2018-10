Situado no fim de uma ruela sem saída, o estabelecimento da empresária Flávia Torres convida a clientela a se imaginar em um casarão da Toscana, na Itália. Isso não será difícil, principalmente se você optar por jantar em uma das mesas espalhadas perto da piscina. Protegida por um toldo e repleta de plantas, a área externa é iluminada à noite por fios de luzinhas que conferem ao ambiente um inegável clima intimista. No entanto, é para provar o menu executivo, preparado pelo chef Geórgio Rocha no almoço de segunda a sábado, que a maioria visita o Viela Gastronômica. A R$ 49,90, ele inclui entrada, prato principal e sobremesa (sozinha, a segunda opção custa R$ 35,00, enquanto as outras duas, se vendidas à parte, saem por R$ 15,00 cada uma). Uma sequência possível começa com o steak tartare, traz o pirarucu grelhado com salada de arroz vermelho e molho de limão e termina com o pudim cremoso de queijo fresco com calda de goiabada. Outra boa combinação: cuscuz cremoso com mix de folhas seguido de nhoque de batata ao molho pomodoro com mussarela de búfala e manjericão frito e, para encerrar, churros com doce de leite e ganache de chocolate. Entre as opções à la carte, destacamse entradas como o carré suíno à milanesa com tomatinhos, rúcula e espuma de queijo de cabra (R$ 32,00) e pratos como o ossobuco cozido lentamente e servido com risoto milanês (R$ 64,00). Na carta de vinhos aparecem tintos italianos do naipe do toscano Falco Rosso (R$ 109,00). Em um dia de calor, partilhar uma refrescante jarra de clericot (R$ 65,00) ou solicitar uma taça de aperol spritz (R$ 25,00) são excelentes pedidas. Rua 136 D, 91, Setor Sul, ☎ 3541- 3263 (90 lugares). 11h30/15h e 19h30/0h30 (seg. e ter. só almoço; fecha dom.). Aberto em 2016. $$

2º lugar: Zoe Restaurante

3º lugar: Contemporane