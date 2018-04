‘Vídeo Show’: sai Rafa Brites, entram duas ex-BBBs

Rafa Brites está de partida, mas o Vídeo Show terá duas novas repórteres a partir desta quinta-feira, as ex-BBBs Vivian Amorim e Fernanda Keulla. As duas, que são advogadas por formação, foram experimentadas na função durante o Big Brother Brasil 18, em que atuaram fazendo reportagens e entrevistas com participantes eliminados do reality show.

Rafa Brites deixa o programa, no ar de segunda a sexta após o Jornal Hoje, em maio. De acordo com a emissora, nos próximos dias será anunciado o “novo desafio” da repórter no canal.