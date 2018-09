Vídeo: A hilária reação de Neymar ao ver Bruna Marquezine loira

A atriz Bruna Marquezine, namorada do jogador Neymar, divulgou um vídeo no Instagram para mostrar a hilária reação do camisa 10 da seleção brasileira ao vê-la pela primeira vez com seu novo cabelo loiro. Bruna mudou o visual nesta quinta-feira, antes do The Diamond Ball, evento de gala beneficente promovido pela cantora Rihanna, em Nova York, nos Estados Unidos.

“Eita p****”, disse Neymar logo após atender a ligação feita pela namorada, com cara de surpresa. A atriz reagiu rindo.

O novo cabelo de Bruna foi criado pelo hairstylist Henrique Martins, que também esteve em Nova York. Em outra postagem, a atriz escreveu em inglês: “Dizem que as loiras se divertem mais. Vamos ver”.