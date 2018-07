Victor e Leo decidem dar um tempo, diz colunista

Os cantores Victor e Leo vão dar um tempo na dupla, segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia. A agenda de shows dos sertanejos está marcada até setembro – no dia 22, eles se apresentam no Credicard Hall, em São Paulo. Entre outubro e dezembro, de acordo com a publicação, Leo Chaves sai em turnê solo, apresentando um show acústico.

Os cantores só devem retornar ao palco juntos em março. Enquanto o irmão se apresenta sozinho, Victor deve viajar para o exterior. Procurada, a assessoria de imprensa da dupla não se pronunciou até a publicação desta nota.

Victor está em baixa desde que foi acusado de agressão por Poliana Bagatini Chaves, sua então mulher, no ano passado. Grávida, Poliana chegou a registrar boletim de ocorrência contra o sertanejo, mas retirou a queixa poucos dias depois. Apesar disso, ele foi denunciado à Justiça por vias de fato – atos agressivos que representam ameaça à integridade física de outra pessoa, mas que não chegam a resultar em lesão corporal.

O caso aconteceu em fevereiro do ano passado, quando Victor e Leo eram jurados do reality show The Voice Kids, da Globo. Após a repercussão, a emissora editou um programa que já havia sido gravado para cortar as aparições de Victor na atração, dando mais destaque a Leo, e afirmou em comunicado que o sertanejo havia pedido para deixar a atração. Meses depois, nas redes sociais, Victor afirmou que nunca havia pedido para sair. “Jamais os procurei para pedir a minha saída do programa. Disseram que minha saída se daria para minha preservação. De quê?”, escreveu.

Desde então, Victor e Leo continuam se apresentando juntos, mas Leo tem se dedicado também a uma carreira solo como palestrante e autor de livros. Lançou, no ano passado, o romance No Colo dos Anjos, pela Editora Gente.