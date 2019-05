Versão de Paula Fernandes para ‘Shallow’ confunde público e vira piada

Anunciada na semana passada, a versão brasileira de Paula Fernandes para a música Shallow, cantada por Lady Gaga e Bradley Cooper no filme Nasce uma Estrela, voltou a ser assunto nesta sexta-feira, 17, depois que a mineira divulgou um trecho da canção em suas redes sociais. “Diga o que te fez/ sentir saudade/ bote um ponto final/ cole de uma vez/ nossas metades/ juntos e shallow now”, diz o refrão. O problema é que a letra não faz lá muito sentido, e o público na internet já tratou de transformar o lançamento em piada.

A letra original diz algo como: “Eu estou à beira do precipício/ assista enquanto mergulho/ eu nunca vou tocar o chão/ caio na água/ onde eles não podem nos machucar/ estamos longe da superfície agora”. O final do refrão de Paula, por sua vez, mistura o português e o inglês, criando a indecifrável frase “juntos e superfície agora”.

No Twitter, a música que Paula vai lançar em parceria com Luan Santana – o sertanejo assume os vocais que são de Bradley Cooper no original – já é um viral, com nada menos do que quatro menções relacionadas a ela nos trending topics, a lista de assuntos mais comentados na rede social: #morreumaestrela, Paula Fernandes, Shallow e Juntos.

O que poderia ter sido: – Juntos até o final

– Juntos no amor fatal

– Juntos e na moral

– Juntos no Carnaval

– Juntos até o Natal

– Juntos em Montreal

– Juntos sensacional

– Juntos sem passar mal

– Juntos, e aí, que tal? MAS NÃO, ESCOLHERAM JUNTOS E SHALLOW NOW — tarcis e shallow now (@_tarcis_) May 17, 2019

Bons tempos quando nossa maior vergonha era o 7×1, A GENTE ERA FELIZ E NEM SABIA KKK #morreumaestrela pic.twitter.com/mNGU2imVO1 — lost in shawn (kah) ❤️ (@KahFonseca4) May 17, 2019

Gente, nada contra ao Luan e a Paula, mas a vergonha alheia estou tendo#morreumaestrela pic.twitter.com/s1Bv4qYjrh — mari 🐼 (@beshadabel) May 17, 2019