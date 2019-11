Velório de Gugu será aberto ao público às 12h de quinta

O velório de Gugu Liberato será aberto ao público, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) nesta quinta-feira, 28, a partir das 12h, afirmou a assessoria do apresentador. Gugu morreu na sexta-feira 22, depois de sofrer um acidente doméstico em sua casa, em Orlando, nos Estados Unidos, na quarta 20.

O corpo do apresentador sairá dos Estados Unidos na tarde desta quarta-feira, 27, e deverá chegar ao Brasil na manhã de quinta. Os familiares de Gugu estarão no mesmo voo, que irá até o aeroporto de Viracopos, em Campinas. De lá, após o cumprimento dos trâmites legais, o corpo seguirá à Assembleia Legislativa de São Paulo para o funeral. O velório será realizado com caixão aberto.

Batedores da Policia acompanharão o trajeto de Viracopos até a Assembleia Legislativa. O velório está programado para durar até as 10h da manhã de sexta-feira 29, quando o corpo seguirá em carro de bombeiros para o cemitério Gethsêmani, no Morumbi, onde será sepultado no jazigo da família.