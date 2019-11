Corpo de Gugu Liberato chegará ao Brasil na quinta-feira

O corpo do apresentador Gugu Liberato sairá dos Estados Unidos na tarde desta quarta-feira, 27, e deve chegar a São Paulo no início da manhã de quinta. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do apresentador.

Os familiares de Gugu também vão chegar ao Brasil no mesmo voo, que irá até o aeroporto de Viracopos, em Campinas. De lá, após o cumprimento dos trâmites legais, o corpo seguirá para a Assembleia Legislativa de São Paulo, onde será velado. Ainda não há previsão de abertura do salão principal para o público.

O enterro de Gugu Liberato será no cemitério Gethsêmani, no Morumbi, onde será sepultado no jazigo da família.