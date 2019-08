Val Marchiori revela que é uma das participantes de ‘A Fazenda 11’

A próxima edição do reality show A Fazenda, da Record, já tem pelo menos uma participante confirmada – ou melhor: autodeclarada. “Vou, sim”, revela a socialite Val Marchiori a VEJA quando indagada se estaria entre os selecionados para participar de A Fazenda 11.

A emissora anunciou esta semana que o programa estreará no dia 17 de setembro e pelo segundo ano consecutivo será comandado pelo apresentador Marcos Mion. O reality show distribuirá R$ 2 milhões em prêmios, sendo R$ 1,5 milhão para o vencedor.

Ainda não foi divulgada a lista de participantes do reality. Mas uma suposta seleção de participantes vem circulando em grupos de Whatsapp e no Twitter. Além de Val Marchiori, constam do levantamento apócrifo um rol de sub-celebridades que inclui Jesus Luz (ex de Madonna e modelo), Suelem Cury (a “Mulher Pera”), Sylvia Design (a empresária que ficou famosa por se vestir de Mulher-Gato para vender móveis na TV), David Brazil (amigo de famosos e promoter), Jojo Todynho (funkeira) e Aline Uva (outra mulher-fruta e finalista do concurso Miss Bumbum 2018).

Por meio de mensagens, tanto Sylvia Design quanto Suelem Cury negaram que irão participar de A Fazenda 11.. “Eu queria muito ir, mas não me falaram nada, quem sabe fica para uma próxima?”, disse Suelem. Mas, segundo uma fonte ouvida pela reportagem sob a condição de anonimato, Jesus Luz e Jojo também estariam confirmados na atração.

Há um ano, ironicamente, Val proclamou que “nunca” iria participar de um programa como A Fazenda. “Não é o meu perfil de reality show. Quase todo ano sou convidada”, disse à época no programa Superpop, comandado por Luciana Gimenez na Rede TV!.

Procurada pela reportagem, a Record disse que “não confirma e nem nega” a veracidade da lista das redes sociais. “Nossa posição é não comentar a seleção de participantes até a estreia”, disse a assessora de imprensa do programa.