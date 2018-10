‘Tyrion’ fala sobre ‘Game of Thrones’: ‘A morte pode ser um ótimo final’

Apesar de a temporada final de Game of Thrones ainda estar um pouco distante — vai estrear em algum momento de 2019 na HBO —, o elenco já vem se despedindo de seus personagens com o fim das gravações. Em entrevista ao site Vulture, Peter Dinklage, intérprete do Tyrion, falou sobre o destino de seu personagem. “Me sinto muito, muito… Estou tentando encontrar a palavra certa. Acho que ele ganhou uma boa conclusão. Não importa qual seja. A morte pode ser um ótimo final”, disse.

Apesar de a declaração soar um tanto alarmante para os fãs, o repórter que entrevistou o ator afirma que não enxerga a resposta de Dinklage como uma indicação de que Tyrion deve morrer, mas sim como a maneira que ele encontrou de deixar o destino de seu personagem em aberto.

Caso realmente aconteça, a morte de Tyrion não deverá ser uma surpresa, já que Game of Thrones é conhecida por matar protagonistas queridos. Basta lembrar Ned Stark (Sean Bean), Robb Stark (Richard Madden), Catelyn Stark (Michelle Fairley) e até mesmo Jon Snow (Kit Harington), que morreu e depois voltou à vida.

Dinklage também avaliou a evolução de Tyrion, afirmando que ele criou um senso maior de responsabilidade. “Ele era bem irresponsável no começo”, disse. “Usava sua posição como rejeitado da família como se fosse um adolescente. Esfregava isso na cara dos Lannister. A beleza é que ele deixou isso de lado e desenvolveu um senso de responsabilidade. Não moralidade, porque ele sempre teve isso, mas aprendeu o que fazer com sua inteligência.”

O ator ainda comentou sobre o clima de despedida no set de gravação nos últimos dias de filmagens. “Não vou dizer o nome, mas um dos jovens terminou sua parte e todo mundo ficou devastado. Essa pessoa cresceu na série. Elas eram crianças e agora são adultas. E acabou. Foi como se a gente estivesse vendo essa pessoa dar adeus para a sua infância. Eu sei que Game of Thrones é só um seriado, mas é a nossa vida.”