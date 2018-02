TV Cultura transmite shows do Carnaval de Recife

A TV Cultura transmitirá com exclusividade os shows do Carnaval de Recife a partir desta sexta-feira. Com apresentações de Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença, a cobertura será exibida na televisão, no site, no aplicativo Cultura Digital e no canal de YouTube da emissora.

A abertura do Carnaval de Recife acontece na sexta-feira às 22h15 e contará com Quinteto Violado, Antônio Nóbrega, Luiza Possi e Geraldo Azevedo. Neste ano, será comemorado 111 anos do frevo. Nena Queiroga e Jota Michiles serão os homenageados da noite.

Durante o sábado, serão transmitidas imagens do Galo da Madrugada, que já foi considerado o maior bloco de Carnaval do mundo. A partir das 21h35 ainda será possível acompanhar as apresentações de Lenine, Fafá de Belém, Paralamas do Sucesso e Gabi Amarantos.

No domingo, as transmissões acontecem a partir das 21h, com shows dos grupos Monobloco e Fundo de Quintal. Na segunda, as apresentações contarão com Devotos, Natiruts, Skank e Nando Reis e começarão às 22h15. O encerramento acontece na terça-feira com Maestro Forró, Almir Rush, Elba Ramalho e Alceu Valença a partir das 22h15.

No aplicativo e no canal de YouTube da TV Cultura, os shows, que acontecem no Marco Zero da cidade serão transmitidos na íntegra, com início marcado para as 21h em todos os dias.