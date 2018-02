Turnê gratuita de Arthur Moreira Lima poderá captar R$ 4 mi

O pianista Arthur Moreira Lima voltará a se apresentar com a turnê Um Piano pela Estrada. O projeto, criado em 2008, oferece apresentações gratuitas em lugares públicos para toda a população. A terceira edição começa no mês de agosto e recebeu aval do Ministério da Cultura para captar mais de 3.900.000 de reais, de acordo com o Diário Oficial da União publicado nesta sexta-feira.

O pianista erudito carioca percorre cidades de todo o país com um Caminhão-Teatro. Em agosto, acontecerão apresentações em municípios como Santos (SP), Goiânia (GO), Belém (PA), Recife (PE), Feira de Santana (BA), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR) e Canoas (RS). Agora, a produção de Moreira Lima busca patrocinadores que queiram contribuir através de incentivos fiscais para agendar novas datas.

Todos os espetáculos são gratuitos e compostos por noventa minutos de obras da música clássica universal, bem como de compositores brasileiros. Artistas de ONGs e escolas de música locais ainda são convidados para abrir a apresentações em todas as cidades.