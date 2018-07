Treze filmes de terror para ver na Netflix nesta sexta-feira 13

Diz a lenda que sair de casa em uma sexta-feira 13 pode ser perigoso. Afinal, o dia é conhecido por seu clima lúgubre. Então, nada melhor que passar medo no conforto do lar com a lista abaixo de treze bons filmes de terror que estão disponíveis no catálogo da Netflix. Pegue a pipoca, o cobertor e, na dúvida, deixe a luz acesa.

O Babadook, 2014

O filme australiano dirigido por Jennifer Kent chamou a atenção da crítica especializada ao narrar a história de Amelia (Essie Davis), uma viúva que não superou a morte do marido e que descobre uma presença sobrenatural dentro de casa que atormenta o filho pequeno, Samuel.

Corrente do Mal, 2014

O filme independente de baixo orçamento foi uma das maiores surpresas de 2014. O longa acompanha a jovem Jay (Maika Monroe) que, após uma transa, recebe uma explicação maluca do garoto com quem passou a noite: ele carregava uma força maligna, transmissível às pessoas apenas pelo sexo. Em cenas cheias de tensão, ela precisa descobrir como lidar com a maldição, enquanto é perseguida por figuras estranhas que tentam matá-la.

Psicose, 1960

Um dos maiores clássicos do terror, o longa dirigido por Alfred Hitchcock mostra a estadia de uma mulher em um hotel nos Estados Unidos. Depois de roubar 40.000 dólares para se casar com o namorado, Marion (Janet Leigh) foge de carro e decide dormir no estabelecimento gerenciado por Norman Bates (Anthony Perkins), quando as coisas começam a fugir do controle.

Mama, 2013

Estrelado por Jessica Chastain (A Grande Jogada) e Nikolaj Coster-Waldau (Game of Thrones), o longa narra a história de um casal que adota duas irmãs que ficaram desaparecidas em uma floresta por cinco anos, depois da mãe ser assassinada pelo próprio pai. Estranhos acontecimentos começam a acontecer na casa da família, enquanto as crianças parecem ser assombradas por uma entidade invisível.

Nunca Diga Seu Nome, 2017

Filmes de terror com jovens indo para um acampamento já se tornaram um clássico. No longa dirigido por Stacy Title (A Morte se Veste de Negro, 1999), um grupo de universitários passa a ser perseguido por uma criatura sobrenatural chamada de Bye Bye Man.

A Bruxa, 2016

Ambientado no século XVII, o filme mostra uma família bastante religiosa que se isola em uma casa no meio do nada. As crianças passam a ser atormentadas por algo misterioso, situação que culmina na acusação da jovem Thomasin (Anya Taylor-Joy) de praticar feitiçaria.

Invasão Zumbi, 2016

O filme dirigido pelo sul-coreano Sang-Ho Yeon mostra o surto de um vírus no país que transforma todos os infectados em zumbis. A cidade de Busan conseguiu se defender com sucesso da epidemia e os passageiros de um trem com destino ao local precisam lutar pela própria sobrevivência.

O Albergue, 2005

Dirigido pelo americano Eli Roth, um grupo de mochileiros decide parar em um albergue em uma cidade desconhecida da Eslováquia. A experiência sai bem fora do esperado, quando os jovens descobrem que são vítimas potenciais de um palco internacional de mortes e torturas.

Madrugada dos Mortos, 2004

O remake de O Despertar dos Mortos (1981), dirigido por Zack Snyder, mostra mais uma história de ataque zumbi. Os sobreviventes vivem em um shopping, onde as criaturas não conseguem entrar. Os momentos difíceis acontecem quando eles precisam sair do abrigo para conseguir alimentos.

O Hospedeiro, 2007

Dirigido por Bong Joon Ho (Okja e Expresso do Amanhã), O Hospedeiro é o único longa da lista com um monstro gigante. Depois do governo americano despejar substâncias tóxicas nas águas do rio Han, na Coreia do Sul, uma criatura ataca moradores da região. Uma família que mora próxima ao local decide combatê-lo.

Ao Cair da Noite, 2017

Em um suspense com poucos respiros, o longa conta a história de Paul (Joel Edgerton), a esposa e o filho, que vivem isolados em uma casa, após uma espécia de apocalipse. A principal regra é que eles nunca devem sair do local depois que o sol se põe. Quando uma outra família aparece sem abrigo, eles decidem ajudar. A tensão e a paranoia entre os personagens vai crescendo cada vez mais.

Drácula de Bram Stoker, 1992

A adaptação do livro de 1897 dirigida por Francis For Copolla inovou o gênero pela imersão em que o espectador é colocado, entre cenas de ação e uma trilha aterrorizadora. Mesmo sem nenhum efeito visual feito por computador e mais de 25 anos depois, o longa ainda continua provocando bons sustos.

Amizade Desfeita, 2015

Um ano após uma estudante se suicidar, depois de ter um vídeo íntimo vazado na internet, um grupo de seis amigos são ameaçados por uma pessoa anônima através de uma vídeo conferência. A ideia aparentemente simples ganha contornos aterrorizantes conforme o filme revela seus segredos.