Careca

A refeição em uma das casas mais tradicionais da cidade geralmente começa pelo rolinho primavera (R$ 3,80 a unidade). Quem procura alternativas aos clássicos yakissoba de carne e frango (R$ 25,60) e frango xadrez (R$ 26,00) pode optar pela carne desfiada com broto de bambu e cogumelos (R$ 37,50). A porção de arroz colorido (R$ 9,00) é presença certa na maioria das mesas. No momento doce, a banana ou o abacaxi caramelados saem por R$ 18,50 cada um. 407 Norte, bloco B, loja 25, ☎ 3274-3291 (150 lugares). 11h30/15h e 18h/23h (sáb. e dom. 11h30/16h e 19h/23h); 411 Norte, bloco B, loja 2, ☎ 3274-9427 (150 lugares). 11h30/15h e 18h/23h (sáb. e dom. 11h30/16h e 19h30/23h). Aberto em 1982. $

China

São 45 anos de fidelidade aos clássicos da cozinha chinesa no Brasil. Empanados, os camarões podem abrir a refeição (R$ 58,00 a porção com seis unidades). Na lista dos pratos principais, há frango xadrez com pimentão, cebola e castanha de caju (R$ 67,00) e porco agridoce (R$ 49,00), ambos para duas pessoas. Caramelados, pedaços de banana, maçã ou abacaxi adoçam o paladar (R$ 20,00 cada porção com quatro unidades). 103 Sul, bloco D, loja 2, ☎ 3224-3339 (200 lugares). 11h30/15h e 19h/23h. Aberto em 1973. $

New China

A casa comemora 40 anos de funcionamento em 2018. Petisco clássico, o rolinho primavera de legumes é vendido por R$ 22,00 (porção com quatro unidades). Na sequência, o frango xadrez (R$ 48,00), a carne desfiada com cebola (R$ 51,00) e o yakissoba de carne, frango e legumes (R$ 40,00) lideram os pedidos e atendem duas pessoas. A banana caramelada pode encerrar os trabalhos à mesa (R$ 14,00). 114 Sul, bloco A, loja 1, ☎ 3345-2525 (150 lugares). 11h30/15h e 18h30/23h. Aberto em 1978. $