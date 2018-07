Trecho mais antigo da ‘Odisseia’ de Homero é descoberto na Grécia

Arqueólogos da Grécia descobriram o que acreditam ser o fragmento mais antigo conhecido da Odisseia, poema épico de Homero. Uma equipe de pesquisadores gregos e alemães encontrou o trecho em uma placa de argila entalhada na Antiga Olímpia, berço dos Jogos Olímpicos localizado na península do Peloponeso, informou o ministro da Cultura grego nesta terça-feira.

O fragmento contém treze versos do Canto XIV da Odisseia, no qual seu herói, Ulisses, se dirige a seu amigo de toda a vida, Eumeu. Estimativas preliminares situam a descoberta na era romana, provavelmente antes do século III depois de Cristo. A data ainda precisa ser confirmada, mas mesmo assim a placa é “um grande documento arqueológico, epigráfico, literário e histórico”, disse o ministério.

A Odisseia, com 12.109 linhas de poesia atribuídas ao antigo poeta grego Homero, conta a história de Ulisses, rei de Ítaca, que vaga durante dez anos tentando voltar para casa após a queda de Troia. A obra é o segundo grande poema creditado a Homero — o outro é a Ilíada — e é amplamente considerado como uma das maiores obras da literatura mundial.