Tratando câncer raro, ator de ‘Jurassic World’ deixa série da Amazon

O ator indiano Irrfan Khan, conhecido por papéis em Jurassic World e As Aventuras de Pi, deixou o elenco da série Gormint, da Amazon, por problemas de saúde. Khan foi diagnosticado com um tipo raro de câncer, um tumor neuroendócrino, em março, e vem se tratando desde então em Londres.

Em comunicado enviado ao site da revista The Hollywood Reporter, o ator disse que o seriado era um de seus projetos atuais favoritos e que chegou a gravar por meses antes de tomar conhecimento da doença. “Com dor no coração gostaria de dizer que por causa dessa situação, não vou conseguir honrar meu compromisso com a série”, afirmou.

O seriado conta a história de um ator de Bollywood, a Hollywood da Índia, que, de repente, precisa assumir temporariamente o Ministério da Cultura do país asiático. Por enquanto, a Amazon não informou se o ator será substituído no papel. “Estou animado para ver o produto final e tenho completa fé na equipe criativa para entregar algo único e até agora inédito na sátira indiana”, afirmou Khan.