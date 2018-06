Trailer mostra primeiras imagens de ‘Dumbo’ dirigido por Tim Burton

A Disney divulgou, na manhã desta quarta-feira, o primeiro trailer da versão live-action (com atores reais) de Dumbo, que tem estreia programada para o próximo ano no Brasil. O longa, que conta com Colin Farrell, Michael Keaton, Eva Green e Danny DeVito no elenco, possui a direção de Tim Burton.

A história acompanha o ex-astro circense Holt Farrier (vivido por Farrel), que, depois de voltar da guerra, é encarregado de cuidar de um filhote de elefante com orelhas gigantes, que é colocado como atração no picadeiro. Quando a família de Holt descobre que o animal é capaz de voar, outros artistas do local começam a querer transformá-lo em uma estrela.

A nova versão do filme sobre o elefante feita em 1941 esterará no dia 29 de março nos Estados Unidos, mas ainda não teve data de lançamento definida no Brasil. A trama é baseada no livro homônimo da escritora Helen Aberson, publicado pela primeira vez em 1939.