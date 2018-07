Trailer de ‘Bohemian Rhapsody’ mostra ascensão e amores de Freddie Mercury

Bohemian Rhapsody, filme biográfico sobre Freddie Mercury e a banda Queen, ganhou um segundo trailer com novas cenas e detalhes sobre como a trama deve ser conduzida pelo diretor Bryan Singer (de X-Men). O protagonista é interpretado por Rami Malek, conhecido pela série Mr. Robot, que vai passar por diferentes fases do roqueiro, desde o anonimato até o auge, no concerto beneficente Live Aid de 1985, em Londres.

Parte da prévia mostra o momento em que Mercury conhece os colegas da banda e o processo de produção de muitos dos grandes hits, como a faixa que dá nome ao filme, a indefectível We Will Rock You e We Are the Champions.

O vídeo também revela parte da vida amorosa do cantor, com destaque para os casos com Mary Austin (Lucy Boynton), inspiração da bela canção Love of My Life, e Jim Hutton (Aaron McCusker), cabeleireiro que ficou com o músico até sua morte, em 1991.

O longa está previsto para estrear em novembro no Brasil.