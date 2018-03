Tom Cruise é eleito pior ator no Framboesa de Ouro

Por A Múmia, Tom Cruise foi eleito pior ator no Framboesa de Ouro 2018, evento que “premia” os piores desempenhos do cinema no último ano. A animação Emoji: O Filme liderou a lista, com quatro troféus: pior filme, roteiro, diretor (Tony Leondis) e elenco. O anúncio foi feito neste sábado.

O ator Tyler Perry levou o título de pior atriz, por interpretar uma mulher na comédia nada engraçada Boo 2! A Madea Halloween.

Cinquenta Tons mais Escuros, a segunda entrega da popular franquia erótica, levou dois Framboesas: pior atriz coadjuvante para Kim Basinger e pior sequência.

Mel Gibson foi apontado como o pior ator coadjuvante por Pai em Dose Dupla 2. O filme CHiPs, com Michael Peña e Dax Shepard no elenco, levou o prêmio especial Barry L. Bumstead, destinado ao maior fracasso em bilheteria da temporada.

O vídeo oficial do anúncio do Framboesa, postado no YouTube, incluiu o segmento “In Memoriam”, habitualmente presente nas cerimônias para homenagear artistas mortos. Porém, no “anti-Oscar”, ele foi dedicado aos protagonistas dos escândalos sexuais que assolaram Hollywood no último ano, como Harvey Weinstein, Bill Cosby, Woody Allen, Kevin Spacey, Louis C.K. e Dustin Hoffman.