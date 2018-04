TNT mantém Rubens Ewald Filho no YouTube após polêmica no Oscar

O canal pago TNT, que falou em reavaliar a participação do comentarista Rubens Ewald Filho nas transmissões e conteúdos digitais da marca, decidiu mantê-lo, a princípio, ao menos em seu canal no Youtube, onde comanda o programa quinzenal Rubens Responde. Especializado em cinema, Ewald Filho se viu no centro de uma polêmica ao dizer, durante a transmissão do Oscar deste ano, que a atriz chilena Daniela Vergas era, “na verdade, um rapaz”. A atriz é transgênero, assim como a personagem que vive no longa Uma Mulher Fantástica, vencedor do Oscar de filme em língua estrangeira. O comentarista admitiu que se confundiu com as palavras.

“O que aconteceu com relação à atriz Daniela Vega, foi, no fundo, uma confusão minha de termos técnicos de expressão, mas nunca, em hipótese alguma, uma atitude sexista e transfóbica”, afirmou o crítico ao site de VEJA.

Procurada pela reportagem, a TNT afirmou, por meio de nota, que Rubens Responde “continuará normalmente”. A atração, em que Rubens Ewald Filho responde a perguntas do público sobre temas variados, estreou em janeiro deste ano.

“A TNT e o próprio Rubens Ewald Filho entendem que, durante a transmissão do Oscar 2018, o comentarista não soube se expressar da forma correta, e a escolha das usadas palavras não refletem a visão, os valores e posição editorial da marca. Por isso, pedimos desculpas a qualquer pessoa que tenha se sentido ofendida. Estamos contentes que nossa sociedade está evoluindo e tem se preocupado cada vez mais com o respeito à diversidade. Nós estamos comprometidos em acompanhar essa evolução e, principalmente, com intuito de que a linguagem usada em todas as nossas plataformas esteja alinhada com nossos valores, e não permitiremos mais que episódios como o ocorrido esse ano voltem a se repetir”, diz a nota.

“Assim como em 2017, o jornalista foi escalado exclusivamente para a transmissão do Oscar, por ser um dos mais respeitados e conceituados críticos de cinema do país. No YouTube oficial da TNT, o programa Rubens Responde continuará normalmente, com sua grade quinzenal. Lançado em janeiro deste ano, a produção dá a oportunidade ao público de enviar perguntas para o jornalista sobre os mais diversos assuntos e temas.”