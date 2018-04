Tiago Abravanel arrasa no Show dos Famosos, mas maquiagem vira piada

O ator e cantor Tiago Abravanel fez mais uma elogiada apresentação no quadro Show dos Famosos, do Domingão do Faustão.

Abravanel surgiu como Elton John, à frente do piano e cercado de uma rica produção, interpretando a canção Circle of Life, da trilha sonora do filme O Rei Leão. Acertou ao emular a voz e a afinação do astro inglês e ganhou notas altas (dois 9,9 e um 10) dos três jurados – o ator e dramaturgo Miguel Falabella, a atriz Claudia Raia e o diretor Boninho. “Sou muito sua fã. Vejo seu estudo em cada gesto, olhar, emissão de voz. Você é um grande ator, além de ser um grande cantor”, afirmou Claudia Raia.

Um detalhe, porém, virou piada nas redes sociais. A maquiagem, que parecia perfeita de longe, se mostrava um pouco exagerada quando enfocada em close. Os comentários foram inevitáveis:

Tiago Abravanel mirou no Elton John e acertou o fofão. 😆 pic.twitter.com/nlqgFwy8J0 — Meiri (@MeiriBertoldi) April 29, 2018

Fofão ganhou uma caracterização em homenagem no #ShowDosFamosos. pic.twitter.com/0if1R25EuV — Luiz Felipe (@LuizFelipeTV) April 29, 2018

#showdosfamosos Thiago Abravanel arrasani. Mas a maquiagem deu uma esculachada… Ficou meio Fofão. pic.twitter.com/7LG3IiOrOL — Daniela Avelino (@DaniAvelino80) April 29, 2018

Medo de ir na cozinha de madrugada, e dar de cara com o Tiago Abravanel fantasiado de Elton John. #ShowDosFamosos pic.twitter.com/kaY0pCusAW — Grossiane (@_grossiane) April 29, 2018

O programa também teve as participações de Alessandra Maestrini, como Tetê Spíndola, Mumuzinho, interpretando Wilson Simonal, e Naiara Azevedo, na pele de Cindy Lauper.

Abravanel – que é filho de Cintia Abravanel, a filha número 1 de Silvio Santos, consagrada no meio teatral – teve a nota média mais alta da noite. Apesar das brincadeiras sobre a caracterização, recebeu elogios pelo conjunto do desempenho.

Hoje o #ShowDosFamosos tá TOP! O nível melhorou num grau que nem sei dizer! Parabéns aos envolvidos! 👏👏👏 Parabéns Tiago Abravanel!

Parabéns Alessandra Maestrini! pic.twitter.com/uXUX4vxVc6 — Martha Santana (@santanamartha) April 29, 2018

Mas gente, esse Tiago Abravanel é simplesmente incrível! A cada apresentação ele incorpora completamente o homenageado. Esse Elton John ficou sensacional! #ShowDosFamosos pic.twitter.com/oyycYoo7oc — Sandra Masterling (@TenebraiiSandra) April 29, 2018