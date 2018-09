Thiago Martins se desculpa após ser acusado de assediar segurança em show

View this post on Instagram

Salve família! Todos que me conhecem e acompanham meu trabalho sabem que tenho o costume de brincar durante os shows, sempre modifico as letras e interajo com as pessoas que estão próximas do palco, independente de gênero ou qualquer outra característica. Se procurarem em vídeos antigos, verão que tenho o hábito de me expressar de forma expansiva com todos ao meu redor.⠀ ⠀ Talvez meu erro tenha sido ser brincalhão ou performático demais com uma pessoa que estava trabalhando. Entendo que a atitude pode ter sido mal interpretada e que alguns acreditem que ultrapassei limites. Por isso, faço questão de esclarecer que jamais tive a intenção de causar constrangimento e muito menos ofender a Flávia, profissional que respeito muito, assim como todos aqueles que trabalham comigo.⠀ ⠀ Aceito as críticas como um alerta para me manter atento aos meus atos e peço desculpas à Flávia caso ela tenha se sentido incomodada com a brincadeira.⠀ ⠀ Amo meu trabalho e fui educado por uma mulher guerreira e sozinha, que me ensinou a respeitar tudo e todos. Jamais faltaria ao respeito com a Flávia, com as mulheres, com meu público, e com essa galera que rala com a banda ao nosso lado.