‘The Office’ pode voltar à TV para a temporada 2018-2019

A rede NBC estuda o retorno de The Office, série que teve nove temporadas no canal americano. A nova leva de episódios da comédia, que satiriza situações corriqueiras em um local de trabalho, poderia ir ao ar entre 2018 e 2019, de acordo com o site americano TV Line.

Alerta de spoiler: a história voltaria a se passar na filial da Pensilvânia, mas sem o gerente regional Michael Scott, já que o intérprete do personagem, o ator Steve Carell, não está envolvido com o projeto da retomada. Carell é uma perda e tanto: o ator participou de sete das nove temporadas de The Office.

A própria NBC se recusa a comentar o assunto no momento. Mas a rede se inspira no bem-sucedido retorno da sitcom Will & Grace, que vai bem de crítica e de audiência e amealhou diversas indicações ao Globo de Ouro na semana passada, incluindo a de melhor série cômica.