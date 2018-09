Terror ‘A Freira’ domina bilheterias no Brasil e nos EUA

A Freira tocou o terror nas bilheterias neste fim de semana. O filme estreou em primeiro lugar na lista de mais assistidos nos cinemas brasileiros, levando 1,7 milhão de espectadores às salas e derrubando do topo o infantil Os Jovens Titãs em Ação!, segundo dados da comScore Brasil.

Nos Estados Unidos, o feito foi igual. A produção lidera a bilheteria do fim de semana, com 53,5 milhões de dólares arrecadados. O valor é um recorde para uma estreia da franquia, que conta ainda com os filmes Invocação do Mal 1 e 2, e os dois episódios de Annabelle. No total, A Freira fez ao redor do mundo em quatro dias em cartaz 131 milhões de dólares — quase seis vezes o valor de seu orçamento, de 22 milhões de dólares.