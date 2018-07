Telas menores e episódios curtos: Mickey se adapta para sobreviver na TV

Mickey Mouse ganha um novo programa na televisão brasileira nesta segunda-feira. A primeira temporada da série infantil Mickey: Aventura Sobre Rodas estreia às 20 horas no canal pago Disney Junior. Em conversa exclusiva com VEJA, os produtores da trama contaram como o estúdio responsável pelo ratinho que completa noventa anos em 2018 tem se adaptado às novas gerações.

“O que todos nós estamos vendo é que as crianças estão assistindo produções cada vez menores nos seus Iphones e Ipads. Nós tivemos que nos adaptar a isso”, afirma Rob LaDuca, que trabalhou em longas como Aladdin e Timão e Pumba, durante os 28 anos em que já integra a equipe da Disney Television Animation. “Costumávamos fazer a série Clube do Mickey Mouse em episódios de 22 minutos. Agora, estamos fazendo episódios de onze minutos. Nós também fazemos uma animação do Tico e Teco, Chip ‘n Dale’s Nutty Tales, com apenas dois minutos e meio.”

A nova produção da Disney, que já está em sua segunda temporada nos Estados Unidos, é uma série derivada da animação A Casa do Mickey Mouse. Agora, o protagonista e a sua turma (que inclui Minnie, Pateta, Pato Donald, Pluto e Margarida) competem em uma corrida de carros em uma região fictícia, intitulada As Colinas do Morro Legal.

“A equipe do Disney Junior queria algo para crianças mais velhas, para o público que já assistia à Casa do Mickey Mouse e que pudesse assistir a um novo programa, mais condizente com a idade deles agora”, explica LaDuca. “Demoramos mais ou menos um ano para desenvolver a ideia. Cada episódio leva um ano para ficar pronto — claro que fazemos sempre mais de um episódio por vez. Agora, estamos na fase de pós-produção da segunda temporada.”

O co-produtor Mark Seidenberg ainda analisa as mudanças que o mercado de animação obteve nos últimos anos. “Lembro de desenhar o Mickey seguindo tutoriais de livros sobre o assunto quando era criança”, afirma. “Antes, tudo era feito a caneta e papel, e mesmo quando surgiu o computador, demorou um tempo para os artistas aderirem a ele. Hoje, temos a animação em CGI, feita por computação gráfica, que tem melhorado cada vez mais. Por isso, em Mickey: Aventura Sobre Rodas vocês verão lindos movimentos dos personagens e dos carros.”

A primeira temporada de Mickey: Aventura sobre Rodas irá ao ar às segundas-feiras a partir das 20h no Disney Junior.