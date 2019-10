Taylor Swift no Brasil: ingressos esgotam em menos de 24 horas

A cantora americana Taylor Swift fará seu primeiro e, por enquanto, único grande show no Brasil no ano que vem. Os ingressos que começaram a ser vendidos para o público geral nesta sexta-feira, 25, às 00h01 pela internet e às 10h pela bilheteria oficial, se esgotaram antes das 17h. O show acontecerá no Allianz Parque no dia 18 de julho de 2020. No total, foram vendido 45 000 entradas.

A pré-venda também foi acelerada. Prevista para durar três dias, começando a partir do dia 22 de outubro, os ingressos antecipados também acabaram em menos de um dia.

Essa é a primeira vez que a cantora americana fará um grande show no país — Taylor veio ao Rio de Janeiro há sete anos para uma apresentação promocional para 2 000 fãs convidados.

Até o momento, o Brasil é o único país da América Latina que receberá a turnê Lover, que também passará com a nova turnê pela Europa e Estados Unidos.

Lover é o sétimo álbum de estúdio de Taylor, e o primeiro lançado sob o selo Republic Records. A cantora se desligou da Big Machine em 2018, depois de mais de uma década na gravadora em que debutou.