Taylor Swift leva rasteira de dançarino e cai no palco

A cantora Taylor Swift levou um tombo no palco durante o show no MetLife Stadium, em Nova Jersey, neste domingo. Ou melhor, levou uma rasteira. Um de seus dançarinos com pouco senso de espaço se empolgou durante uma coreografia e bateu as pernas nas da cantora. Ela caiu, mas logo se levantou e deu um empurrãozinho no rapaz – rindo. Será que o dançarino continuará com o emprego? Veja o momento no vídeo abaixo.

O DANÇARINO DEU UMA RASTEIRA NA TAYLOR SOCORRO KKKKKKKKKKKK

pic.twitter.com/11uIUeJwcb — Day (@alltoonice) July 23, 2018

Vale lembrar que a rixa entre Taylor Swift e Katy Perry começou há alguns anos, quando um grupo de dançarinos deixaram de trabalhar com Taylor para embarcar na turnê de Katy. Pelo jeito, Taylor não ficou com os melhores.