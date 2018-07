Tata Werneck sobre folgas de ‘Deus Salve o Rei’: ‘Não tive isso, não’

Tata Werneck está em uma rotina intensa de gravações na reta final de Deus Salve o Rei. Em entrevista a VEJA, a atriz afirmou que não teve direito a dias de folga, como Bruna Marquezine, que viajou para a Rússia para acompanhar um jogo da Seleção Brasileira. “Não tenho isso, não. Vou reivindicar amanhã (risos). Acordei hoje às quatro da manhã para vir para São Paulo e amanhã vou direto gravar”, afirmou, em entrevista realizada no início do mês, quando divulgava seu novo projeto no cinema.

A carioca vem dividindo o tempo de gravação com a divulgação do filme Uma Quase Dupla. Na comédia coestrelada por Cauã Reymond, os protagonistas investigam assassinatos em série, que começam a aparecer na pacata cidade fictícia de Joinlândia.

“Eu não fazia comédia há muito tempo. Era uma brincadeira de siga-o-mestre. Se a Tata fazia uma coisa, eu repetia”, explica Reymond. Com direção de Marcus Baldini (Bruna Surfistinha , 2011), o novo filme estreia no dia 19 de julho.