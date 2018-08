Tarantino e David Fincher escalam o mesmo ator para viver Charles Manson

Quentin Tarantino e David Fincher, dois dos cineastas mais admirados das últimas décadas, escalaram o mesmo ator para interpretar o famoso assassino Charles Manson em dois projetos diferentes, informou nesta quinta-feira o site Collider.

Fincher, indicado duas vezes ao Oscar por O Curioso Caso de Benjamin Button (2008) e A Rede Social (2010), convidou o ator australiano Damon Herriman para interpretar Manson na segunda temporada da sua série Mindhunter, ainda sem data de estreia.

Embora suas cenas já tenham sido filmadas em julho, a notícia não foi divulgada até hoje, dois dias depois que o site The Wrap revelou que o mesmo ator foi selecionado por Tarantino para interpretar o líder da seita “A Família” em seu filme Once Upon a Time in Hollywood.

Herriman, conhecido pela série Justified, terá a oportunidade de interpretar o mesmo personagem em duas épocas diferentes, já que o filme de Tarantino se passará nos anos 60, ainda com Manson em liberdade e perto de cometer seus crimes; enquanto a série de Fincher mostrará o assassino na prisão na década de 1980.

Com a participação de Fincher como produtor executivo e diretor em alguns dos seus episódios, Mindhunter retrata dois agentes do FBI que investigam as motivações e a mente dos psicopatas.

Já Once Upon a Time in Hollywood, que estreará em julho de 2019, chega rodeado de uma grande expectativa porque seu argumento tem a ver com o assassinato de Sharon Tate em 1969 pela seita de Manson.

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio lideram o elenco estelar de um filme no qual também atuarão Al Pacino, Margot Robbie, Burt Reynolds, Damian Lewis, Emile Hirsch, Dakota Fanning, Kurt Russell, Maya Hawke, Rumer Willis e Lena Dunham.

Manson foi condenado à prisão perpétua e morreu em 2017, aos 83 anos.