Taberna Japonesa Quina do Futuro vence em duas categorias

Ainda que mantenha outros dois bons restaurantes da especialidade na capital, e cuide com igual esmero dos ingredientes e da execução dos itens servidos em cada um deles, este endereço segue como a principal vitrine do talento de André Saburó, eleito o chef do ano nesta edição. Nos últimos tempos, os experimentos do cozinheiro com o seu peixe preferido o levaram a criar um prato quente para lá de curioso e que só se encontra por aqui. Trata-se do stinco de atum, feito com a cauda do pescado, geralmente desprezada. Torná-la saborosa não é tarefa das mais fáceis e começa por soltar as cartilagens do osso. Em seguida, a peça passa por salmoura, é cozida em sous-vide e vai à grelha. Guarnecida de arroz agridoce com nirá e crocante de harusame, a invenção resulta em uma pedida farta, que custa R$ 96,00 e é suficiente para duas pessoas. As surpresas nas combinações pouco prováveis também vêm do balcão que o chef divide com outros quatro sushimen — os clientes mais assíduos sabem que vale perguntar ao garçom sobre as sugestões do dia, que não estão no menu. Do cardápio regular, são requisitados com frequência os sushis delicados e autorais, como o que combina atum fresco a uma lâmina de lardo curado na Fazenda Yaguara (R$ 23,00 a dupla), e o tataki premium. Esse último apresenta lâminas de atum, salmão e peixe-branco servidas com molho ponzu, palha de alho- poró, shissô, flor de sal e chili. Custa R$ 61,00 ou R$ 122,00, respectivamente, com treze e trinta peças. Na hora da sobremesa, Saburó troca os sabores orientais pelos de sua terra natal e propõe uma fatia de cheesecake de goiabada (R$ 18,90). Rua Xavier Marques, 134, Aflitos, ☎ 3241- 9589 (110 lugares). 11h30/15h e 18h/23h30 (sex. 11h30/15h e 18h/0h; sáb. 12h/15h30 e 18h/0h; fecha dom.). Aberto em 1986. $$$

JAPONÊS

2º lugar: Kojima

3º lugar: Sushi Yoshi

MELHOR DA CIDADE

2º lugar: Ponte Nova

3º lugar: Nez Bistrô