Stella é a melhor doceria da Serra Gaúcha

É na cozinha que vive, há 48 anos, a alma dessa tradicional doceria de Caxias do Sul. Lá dentro são produzidos artesanalmente todos os itens que vão para as vitrines. E a lista de quitutes é grande: tortas, bolos caseiros, docinhos, sobremesas, sorvetes e uma linha de salgados que inclui quiches, tortas frias e frituras, como rissoles e croquetes. Com vista para o pequeno jardim, que orgulha a proprietária e doceira Miriam Mantovani, o salão principal costuma registrar fila de clientes nos fins de semana. Eles buscam tortas como a perito moreno (R$ 65,00 o quilo), lançada logo após uma viagem de Miriam em família. Inspirada pelos glaciares da Patagônia, ela criou uma versão com base de brow nie de chocolate, coberta por leite condensado cozido, creme de baunilha e merengue italiano. O naked cake com creme brûlé mescla o doce francês com uma massa de cacau (R$ 63,00 o quilo). As versões individuais de bolo são um sucesso no endereço. Com cereja, framboesa e morango no topo, o chamado gâteau de chocolate e frutas vermelhas é uma tortinha que combina duas musses e custa R$ 9,90. O mesmo preço vale para o incrementado bolinho de chocolate amargo com avelã, que pode ser degustado na loja junto com uma xícara de chá de pêssego (R$ 6,50).

Rua Alfredo Chaves, 1005, centro, Caxias do Sul, ☎ (54) 3027-1110. 9h15/11h45 e 13h45/19h (seg. 14h/19h; fecha dom.). Aberto em 1970.

