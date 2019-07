‘Star Wars: A Ascensão Skywalker’ será despedida de Mark Hamill da saga

O ator Mark Hamill, responsável por interpretar o personagem Luke Skywalker na franquia Star Wars há mais de quarenta anos, divulgou em seu Twitter que o próximo filme, A Ascensão Skywalker, encerrará sua participação na saga.

“Usando apenas três palavras, você pode nos dar uma dica do que virá em A Ascensão Skywalker?”, perguntou um usuário ao ator na rede social, ao que ele respondeu: “Meu último episódio”.

No filme anterior, Os Últimos Jedi (2017), Luke morre em uma tentativa de salvar a Resistência. No entanto, ainda não há informações sobre como será a participação de Hamill no próximo episódio.

Star Wars: A Ascensão Skywalker encerra a nova trilogia, iniciada em 2015 com O Despertar da Força, e conclui também a saga dos Skywalker, iniciada em 1977 com Uma Nova Esperança. J.J. Abrams dirige e também assina o roteiro, junto com Chris Terrio. Imagens inéditas da atriz Carrie Fisher, gravadas para O Despertar da Força, serão utilizadas para dar vida à Princesa Leia. Fisher faleceu em 2016, aos 60 anos.

Star Wars: A Ascensão Skywalker estreia em 19 de dezembro de 2019.