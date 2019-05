Spoilers: saiba tudo o que acontece no final de ‘The Big Bang Theory’

(Atenção: este texto contém spoilers do último episódio de The Big Bang Theory, exibido nos Estados Unidos nesta quinta-feira 16 e que vai ao ar dia 2 de junho no canal pago Warner no Brasil)

Série multi-câmera mais longeva da história da televisão, The Big Bang Theory terminou nesta quinta-feira 16, após doze temporadas, nos Estados Unidos. O final reservou surpresas para Sheldon (Jim Parsons), Amy (Mayim Bialik), Leonard (Johnny Galecki) e Penny (Kaley Cuoco), mas deixou de revelar uma informação que os fãs cobravam havia anos. No Brasil, o canal pago Warner exibe o último episódio no dia 2 de junho, às 22 horas. Não quer esperar até lá? Confira abaixo um resumo do que acontece no final:

Finalmente, o Nobel

Sheldon (Jim Parsons) e Amy (Mayim Bialik) em ‘The Big Bang Theory’ Sheldon (Jim Parsons) e Amy (Mayim Bialik) em ‘The Big Bang Theory’

Após uma temporada inteira de dúvidas, Sheldon e Amy ganham, sim, o Prêmio Nobel de física. Na viagem a Estocolmo, porém, Sheldon age como sempre, de maneira egoísta, deixando de lado os sentimentos e problemas dos amigos e pensando somente em si. Amy chama sua atenção para isso e ele joga fora o discurso de vitória do Nobel que tinha preparado previamente, decidindo, no lugar, agradecer aos amigos e à mulher pelo feito. Ele diz ter sido “encorajado, apoiado, inspirado e tolerado” por Amy e pelo “melhor grupo de amigos que uma pessoa já teve”.

Grávidos!

Leonard (Johnny Galecki) e Penny (Kaley Cuoco) ‘The Big Bang Theory’ Leonard (Johnny Galecki) e Penny (Kaley Cuoco) ‘The Big Bang Theory’

Apesar de ter dito anteriormente na última temporada que não queria ter filhos – e isso ter se tornado um problema com Leonard, rendendo um episódio inteiro com as conversas do casal sobre o assunto, Penny acaba se descobrindo grávida. E isso se torna uma boa notícia: tanto ela quanto o marido ficam felizes com a surpresa.

Raj, o solteirão

Anu (Rati Gupta) e Raj (Kunal Nayyar) em ‘The Big Bang Theory’ Anu (Rati Gupta) e Raj (Kunal Nayyar) em ‘The Big Bang Theory’

Raj (Kunal Nayyar) termina o namoro com Anu (Rati Gupta), como mostrado no penúltimo episódio – e fica sozinho. O astrofísico até conhece a atriz Sarah Michelle Gellar no caminho para a Suécia e a convida para acompanhá-lo na cerimônia de entrega do Nobel de Sheldon e Amy, mas as coisas param por aí. Ele chega ao fim da série como terminou: solteirão.

Tchau, escadas

O elevador de ‘The Big Bang Theory’ O elevador de ‘The Big Bang Theory’

Após doze anos, o elevador do prédio onde moram Sheldon, Amy, Leonard e Penny é consertado, como muitos fãs já estavam prevendo. Mas os personagens haviam passado tanto tempo sem usá-lo que, ao irem para a Suécia, eles tentam entrar, todos juntos e com suas malas, e descobrem que não cabem nele. A solução é um tanto estranha: eles decidem usar as escadas, usando o elevador apenas para descer as malas.

Um mistério não resolvido

Penny (Kaley Cuoco) em ‘The Big Bang Theory’ Penny (Kaley Cuoco) em ‘The Big Bang Theory’

O nome completo de Penny, afinal, não é revelado. Junto com o conserto do elevador, era um dos detalhes que os fãs esperavam ver no último episódio. O mistério continua.