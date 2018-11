Spice Girls vão ganhar mais de 3 milhões de dólares cada durante turnê

As Spice Girls vão desembolsar um valor alto com seu retorno aos palcos: cada uma das quatro integrantes ganhará 550.000 dólares por show, totalizando 3,2 milhões de dólares pela turnê no Reino Unido, que acontece em seis cidades.

Segundo o site TMZ, caso a venda de ingressos seja grande o suficiente para uma continuação dos shows, o quarteto pode dobrar o valor, alcançando cerca de 6,5 milhões de dólares para cada uma delas. A produção do evento, contudo, estaria preocupada com a falta de Victoria Beckham, ausência que pode afetar a venda das entradas.

Os shows começam em 1º junho de 2019, em Manchester, na Inglaterra. Em seguida, elas vão para Coventry (3 de junho), Sunderland (6 de junho), Edimburgo (8 junho), Bristol (10 de junho) e Londres (15 de junho). A venda de ingressos inicia neste sábado, 10.