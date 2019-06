Sophie Turner fala sobre Fênix Negra: ‘Ela faz coisas bem destrutivas’

Em exibição nos cinemas brasileiros, X-Men: Fênix Negra encerra um ciclo de sete filmes da franquia, desta vez se concentrando na personagem da telepata Jean Grey (Sophie Turner). Após uma expedição dos mutantes ao espaço, ela é exposta a uma força misteriosa que potencializa suas habilidades e as torna incontroláveis, tornando-a uma ameaça maligna para o mundo. Seus poderes recém-adquiridos despertam então o interesse de uma perigosa alienígena, papel que fica por conta de Jessica Chastain.

“Há alguns elementos dos quadrinhos que nós definitivamente quisemos manter e alguns dos quais nos afastamos”, afirmou a atriz Sophie Turner a VEJA durante a Comic Con Experience, em dezembro passado. “Ela faz algumas coisas bastante destrutivas, acho que os fãs vão amar.” O diretor Simon Kinberg falou sobre a linha do tempo dos filmes, e as duas atrizes ainda comentaram sobre a importância de movimentos como o Me Too e o Time’s Up para a indústria cinematográfica. Confira a entrevista: