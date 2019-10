Na mesma semana em que uma peça de teatro, uma mostra de cinema e um ciclo de palestras foram cancelados no Rio de Janeiro, Sophie Charlotte, longe das telas desde o fim da série Os Dias Eram Assim, da Rede Globo, comentou sobre a situação atual da cultura. “A censura já é uma realidade”, disse a atriz.

“Com o Crivella na cidade, o Witzel no estado e o Bolsonaro no governo federal, vivemos um momento muito difícil”, acrescentou.

A atriz disse ainda que um de seus projetos no teatro também já foi cancelado sem motivos razoáveis. “Para que isso aconteça, a peça nem precisa abordar temas políticos, basta que os artistas envolvidos desagradem”, afirmou Sophie durante sua passagem por um camarote de uma cervejaria no Rock in Rio nesta quinta 3.