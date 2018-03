Sony confirma DiCaprio e Brad Pitt no novo filme de Tarantino

Agora é pra valer: Leonardo DiCaprio e Brad Pitt vão se unir para o novo projeto do diretor Quentin Tarantino, um filme ambientado na Hollywood de 1969 sobre os assassinatos cometidos por Charles Manson. A escalação das duas das maiores estrelas do cinema americano foi confirmada nesta quarta-feira pelo estúdio Sony Pictures, que disse que Once Upon a Time in Hollywood contará com DiCaprio como a ex-estrela de uma série de faroeste e Pitt como seu dublê.

Essa é a primeira vez que os dois atores estrelam um filme juntos. “Ambos estão lutando para ter sucesso em uma Hollywood que não reconhecem mais. Mas, Rick (DiCaprio) tem uma vizinha muito famosa… Sharon Tate”, disse o estúdio, em comunicado.

A atriz Sharon Tate, esposa grávida do diretor Roman Polanski, foi assassinada em 1969 por seguidores de Manson, um dos criminosos mais famosos dos Estados Unidos. Manson morreu em novembro de 2017, aos 83 anos, cumprindo pena de prisão perpétua.

O filme será lançado no dia 9 de agosto de 2019, exatamente 50 anos depois que Sharon Tate e quatro amigos foram mortos a facadas ou tiros.