Site reúne mais de 14 mil gravações de shows do Grateful Dead

Formada em 1965, a banda Grateful Dead teria feito mais de 2.000 shows na carreira. Parte dessas apresentações, captadas por fãs e técnicos de som, são frequentemente publicadas na internet. O site Internet Archive, que arquiva desde 1996 bilhões de páginas e arquivos postados na rede, fez uma busca em seu imenso bancos de dados e reuniu em uma página 14.000 gravações da banda.

O áudio mais antigo é uma demo de 1965 registrada em um estúdio em que eles tocam Speed Limit. A mais recente é de 9 de julho de 1995, a última apresentação do grupo com o guitarrista Jerry Garcia, que eles fizeram no estádio Soldier Field, em Chicago. No dia 1° de agosto do mesmo ano, Garcia morreu após sofrer um infarte em um centro de reabilitação para dependentes químicos, onde se internou. Apenas desta apresentação, que teve dezessete músicas no repertório, entre elas Touch of Grey, Little Red Rooster e Lazy River Road, há três versões diferentes no Internet Archive. A melhor delas, gravada diretamente da mesa de som, já teve mais 363.000 audições.

O acervo impressiona pela qualidade das gravações e uma das maiores surpresas é o áudio original do show de Woodstock, em 1969. O áudio na íntegra mostra até as dificuldades técnicas, com os músicos se desculpando e o público gritando por mais música. Um presente e tanto para os fãs. Todas as gravações podem ser ouvidas no site oficial.