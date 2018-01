Shonda Rhimes confirma encontro de ‘Scandal’ e ‘How To Get Away’

A roteirista e produtora Shonda Rhimes confirmou um crossover (quando duas ficções diferentes se encontram no mesmo universo) entre as séries Scandal e How To Get Away With Muder. O encontro entre as protagonistas Olivia Pope e Annalise Keating já é esperado pelos fãs das séries da emissora americana ABC — no Brasil, as duas produções são exibidas pelo canal Sony.

As atrizes que estrelam as produções, Kerry Washigton (Scandal) e Viola Davis (How To Get Away), já haviam dado uma dica da novidade para os fãs, ao postarem fotos em cenários opostos no Instagram. Scandal, que acompanha os bastidores de crises políticas na Casa Branca, está na sua sétima e última temporada. Já How To Get Away With Murder está na quarta temporada e mostra estudantes de direito que trabalham no ramo criminal.

Ainda não foram revelados mais detalhes do encontro das série. De acordo coma revista americana Variety, o crossover começará em um episódio de Scandal e terminará em outro de How To Get away With Murder.

Hey @KerryWashington, guess where I am?! A post shared by Viola Davis (@violadavis) on Jan 3, 2018 at 9:30am PST