Shawn Mendes cancela show em São Paulo por questões médicas

O cantor canadense Shawn Mendes cancelou o show que faria na noite deste sábado, 30, em São Paulo. Segundo a assessoria da Livepass, empresa de distribuição e venda de ingressos, disse que a apresentação não poderá acontecer por razões médicas. O artista está sem voz. O anúncio acontece poucas horas antes do horário marcado para o início do show: 19h45.

“Lamentavelmente informamos que Shawn Mendes tem ordens expressas de seu médico pessoal para repouso total de suas cordas vocais. O show em São Paulo do dia 30 de novembro infelizmente será cancelado”, informou em nota enviada para jornalistas. Informações sobre reembolsos serão divulgadas em breve no site da Livepass.

Esta seria a segunda apresentação do artista no Allianz Parque, estádio na zona oeste de São Paulo. Na sexta-feira, 29, o show “extra” foi realizado. Os ingressos custavam de 120 reais a 640 reais. A condição das cordas vocais de Mendes já era ruim. Durante o show, ficou claro que o artista estava sem potência vocal e muitas vezes precisou da ajuda do público para seguir cantando.

Um show marcado para o dia 3 de dezembro, no Rio de Janeiro, não foi desmarcado. Ainda há ingressos para o evento no valor de 440 reais. Tíquetes com desconto de meia entrada estão esgotados para a apresentação que será realizada no Jeunesse Arena, dentro do parque olímpico.

Mensagem aos fãs

Nas redes sociais, Shawn Mendes se desculpou com o público por ter de cancelar o evento. Em inglês, ele publicou esta mensagem: “São Paulo, sinto muito, muito, por ter de dizer isto, mas hoje, eu acordei me sentindo doente e fui ao médico. Descobri que estou com laringite e sinusite o que causou o inchaço das minhas cordas vocais. Fazer isto parte meu coração, mas meu médico disse que não posso me apresentar esta noite ou correria o risco de danificar minha voz no longo prazo. Eu amo muito vocês todos e peço desculpas do fundo meu coração, pois eu gostaria de estar o palco hoje a noite. Eu prometo que vou recompensar vocês na próxima vez que voltar à América do Sul.” O texto termina com uma recado em português: “Te amo.”