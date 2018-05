Waka Waka! Shakira anuncia dois shows no Brasil em outubro

Shakira anunciou nesta quinta-feira que fará dois shows no Brasil neste ano. A passagem da cantora pelo país ocorrerá durante a turnê de divulgação do seu último álbum, El Dorado. A colombiana fará uma apresentação na cidade de São Paulo no dia 21 de outubro e outra em Porto Alegre, no dia 23 do mesmo mês.

A colombiana percorrerá sete países da América Latina, incluindo México, Argentina, Equador e o seu país natal. “A América Latina deu o nome ao álbum e à turnê e fico emocionada de poder levar a El Dorado Tour ao meu continente”, declarou a cantora em um comunicado.

Esta será a primeira excursão latina de Shakira em 7 anos. Antes de começar este etapa da turnê, El Dorado World Tour terá paradas na Europa e nos Estados Unidos, incluídos shows em Miami, Los Angeles, Nova York, Dallas e Las Vegas.

Em novembro do último ano, Shakira precisou adiar as datas da turnê por conta de uma hemorragia nas cordas vocais. Em um comunicado, ela afirmou que precisava ficar em repouso para se recuperar. “Deus está me ajudando a estar com vocês em breve, para estrear a turnê”, escreveu na época.